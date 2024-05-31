Universal Pictures начала работать над предысторией «Мумии»

Кинокомпания Universal Pictures приступила к работе над приквелом «Мумии». Инсайдер Дэниел Рихтман в своем блоге опубликовал такое сообщение.





Источник не уточнил, предысторией какого из фильмов франшизы станет новый проект. Напомним, оригинальная «Мумия» с Бренданом Фрейзером и Рэйчел Вайс в главных ролях вышла в 1999 году. В 2017-м состоялась премьера с Томом Крузом.





Ранее стало известно, что звезда «Мстителей» Джереми Реннер снимется в новой части франшизы «Достать ножи». Актер Дэниел Крейг также вернется к работе над фильмом. Звезды снимутся вместе с Керри Вашингтон, Джошем О’Коннором, Кейли Спейни, Гленн Клоуз и Эндрю Скоттом.





Актер Махершала Али, в свою очередь, ведет переговоры о роли в новой части франшизы «Мир Юрского периода». Подробности пока держатся в секрете, как и сюжет фильма.









Фото: YouTube