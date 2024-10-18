Избранные фильмы кинофестиваля «Послание к человеку» покажут в пяти регионах

В ноябре зрители смогут увидеть избранные фильмы международного кинофестиваля «Послание к человеку - 2024» в пяти российских регионах. Об этом сообщил президент фестиваля режиссер Алексей Учитель на пресс-конференции. Специальные показы запланированы в Архангельске, Выборге, Екатеринбурге, Москве и Якутске.





В прошлом году в рамках «Эха» фестиваля зрители могли насладиться конкурсными и внеконкурсными программами в трех городах: Великом Новгороде, Екатеринбурге и Челябинске. Учитель выразил надежду, что в этом году пять регионов примут «Эхо» с лучшими фильмами, а также с авторами картин и кураторами. Он подчеркнул, что фестиваль продолжит традицию постпоказов и в будущем.





Многие иностранные и российские фильмы можно будет увидеть исключительно на «Послании к человеку», включая премьеры и новинки, отобранные кураторами со всего мира. Программный директор фестиваля Михаил Ратгауз уточнил, что «Эхо» пройдет в ноябре в Екатеринбурге, Архангельске, Выборге, Якутске и Москве. Московская программа состоится в конце ноября после длительного перерыва. В каждом из этих городов запланировано несколько сеансов, программа «Эха» еще находится в стадии формирования.





Фестиваль «Послание к человеку» пройдет в Санкт-Петербурге с 18 по 27 октября. В этом году он представит 77 конкурсных картин и более 130 фильмов в спецпрограммах. Учитель отметил, что фестиваль установил рекорд по количеству работ, присланных из 93 стран мира, что стало неожиданностью для организаторов. Это свидетельствует о серьезном отношении к фестивалю как в России, так и за ее пределами.





Он также добавил, что в этом году на фестивале будет представлено рекордное количество спецпрограмм — 13. Среди них программа, посвященная искусственному интеллекту, большая ретроспектива аргентинского кино за последние 50 лет, показы заметных дебютов молодых режиссеров из Южной Кореи и панорамный взгляд на работы «Союзмультфильма» за десятилетие.









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