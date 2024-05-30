Актер Махершала Али ведет переговоры о роли в новой части франшизы «Мир Юрского периода»

Актер и продюсер Махершала Али обсуждает свое участие в новой части кинофраншизы «Мир Юрского периода» от Universal Pictures. Об этом информирует Deadline.





По данным издания, подробности роли Али пока держатся в секрете. Также не раскрывается сюжет нового фильма. Если переговоры пройдут успешно, актер присоединится к Скарлетт Йоханссон, Мануэлю Гарсиа-Рульфо, Джонатану Бэйли и Руперту Френду на съемках.





Стивен Спилберг выступит исполнительным продюсером очередной части франшизы. Выпуск фильма запланирован на 2 июля 2025 года. Дата премьеры в России пока не известна.





Али известен зрителям по роли в фильме «Зеленая книга». Ранее он сыграл дядю Аарона в анимационном фильме «Человек-паук: Через вселенные».









Фото: YouTube