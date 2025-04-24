Обознались...

Биография любого крупного деятеля культуры сложна, противоречива и неоднозначна, но разногласия в связи с трактовкой тех или иных эпизодов жизни мастера не должны становиться поводом для общественной истерики и травли.







— Зачем ты напечатал в ЛГ («Литературная газета». — «Культура») эту коллективную гадость!?



— Какую еще гадость?



— Про передачу Симоньян о Симонове, «Не можем молчать!» называется.



— Я? При чем тут я? Я семь лет, как ушел из ЛГ, более того, учитывая нынешнюю неадекватную позицию еженедельника, прервал все отношения с газетой, которой отдал 16 лет жизни.



— А кто же там сейчас вместо тебя рулит? Кто эту дрянь напечатал?



— Замшев.



— Кто такой, почему не знаем?



— Вроде бы писатель…



— Не слыхали. Ладно — извини!



Такая вот случилась история. Из интереса я нашел на сайте ЛГ коллективное письмо, составленное по всем законам политического доноса, обращенного к первым лицам страны. И вот что я вам по такому поводу скажу: биография любого крупного деятеля культуры сложна, противоречива и неоднозначна, но разногласия в связи с трактовкой тех или иных эпизодов жизни мастера не должны становиться поводом для общественной истерики и травли. Для этого существует цивилизованная дискуссия.



Напомню, что Маргарита Симоньян не только известный журналист и руководитель одного из самых эффективных информационных ресурсов — RT, она к тому же талантливый писатель, имеющий право на свою точку зрения. Кстати, мы коллеги по новому составу правления Союза писателей России и в обиду ее не дадим. Что же касается подписантов, среди которых немало гуманитарных «мафусаилов», то остается лишь изумляться, как в столь почтенных годах можно оставаться, по сути, инфантильными ябедами!

У меня зазвонил телефон — и не раз. Звонившие укоряли: