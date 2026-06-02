Елена Ямпольская предложила возродить в России Пушкинское общество и установить День детской книги

Советник Президента РФ, глава Наблюдательного совета фонда «Русский мир» Елена Ямпольская предложила возродить Пушкинское общество и установить День детской книги.



Соответствующее заявление она сделала на заседании Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России, которое провел Владимир Путин во вторник, 2 июня, сообщает сайт Кремля.





Елена Ямпольская напомнила, что Пушкинское общество было учреждено еще в 1882 году, продолжало свою деятельность и в советское время, а его история оборвалась с уходом из жизни Дмитрия Лихачева. По словам советника главы государства, Дмитрий Сергеевич оставался последним энтузиастом этого движения. Глава Наблюдательного совета считает, что сегодня все учреждения, связанные с именем великого поэта, — библиотеки, театры, музеи, школы, как небольшие, так и крупные, — можно объединить на цифровых платформах.





Кроме того, Елена Ямпольская предложила учредить День детской книги и отмечать его 26 марта. Именно в этот день в 1943 году в Колонном зале Дома союзов впервые провели «Книжкины именины». Сейчас эту традицию продолжает Неделя детской книги. В этом году она также открылась 26 марта торжественной церемонией в Колонном зале Дома союзов и проходила по всей России. К масштабному проекту присоединились около двадцати тысяч библиотек из разных регионов страны, программа объединила писателей, издателей, переводчиков, иллюстраторов, педагогов и библиотекарей. Президент пообещал поддержать это предложение.



