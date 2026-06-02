На Западе возрождается интерес к российской культуре, заявили в МИД
Директор департамента Северной Атлантики МИД РФ Александр Гусаров заявил, что интерес к российской культуре на Западе возрождается, а спортивный «железный занавес» все больше трескается, поскольку все устали от «культуры отмены».
«Многовековая российская культура все равно пробивает себе дорогу. Интерес к ней возрождается. Видим, что произведения отечественных композиторов возвращаются на подмостки концертных залов», — отметил дипломат в интервью журналу «Международная жизнь». Он добавил, что книги русских классиков по-прежнему представлены на полках западных магазинов, а граждане США, Британии, Ирландии и Канады посещают культурные мероприятия в российских загранучреждениях, студенты учатся в вузах РФ, ученые приезжают на конференции.
По словам Гусарова, в основе этой тенденции — растущая усталость на Западе от «культуры отмены всего русского». В качестве примеров он привел номинацию мультфильма «Три сестры» российского художника-аниматора Константина Бронзита на премию «Оскар» в январе 2026 года, а также награду двух российских документальных картин на фестивале «WorldFest» в Хьюстоне в мае 2026 года.
В рамках Петербургского международного экономического форума планируется панельная дискуссия «Россия и США: диалог культур» с участием председателя Комиссии США по изящным искусствам Родни Кука. Глава департамента отметил некоторую активизацию российско-американских контактов в науке и образовании, но признал, что политический компонент оставляет за культурно-гуманитарными связями вспомогательную роль.
Фото: пресс-служба МИД РФ