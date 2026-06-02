Почта России выпустила конверт к 100-летию Северного русского народного хора

На конверте изображены стилизованная птица, напоминающая традиционную северную птицу счастья, цифра 100 и надпись «Государственный академический Северный русский народный хор» в обрамлении народного орнамента, передает пресс-служба регионального министерства культуры.К выпуску также изготовлен художественный штемпель специального гашения с надписью «Архангельск — северные ворота России».Первые оттиски штемпеля на маркированные конверты поставили директор УФПС Архангельской области Светлана Бушкова и директор Северного хора Наталья Асадчик.«На протяжении целого столетия коллектив является хранителем уникальных традиций Русского Севера, — сказала Светлана Бушкова. — Голоса артистов хора — это живой голос нашей земли, её души, истории. Выпуск юбилейного конверта — знак уважения и признания заслуг коллектива, подарок филателистам и всем, кто дорожит культурой и народным творчеством».Тираж конвертов составил 100 тысяч экземпляров, они уже поступили в почтовые отделения по всему региону.