Прекрасная гитисянка Оза: памяти Зои Богуславской

У этой музы и образцовой жены гения взгляд как скальпель. Полу-ровесница века, причем, конечно, ушедшего, она «пропустила» его самую яркую, модернистскую первую четверть столетия (и революцию, повезло, тоже), зато ухватила двадцатипятилетие текущего, техногенно-тревожного ХХ века. Однако Шахерезаде полевых госпиталей, «разоблачительнице» Вольфа Мессинга, конфидентке Высоцкого и Лили Брик было не до эскапизма. 

Королева богемы, дружившая со многими выдающимися людьми времени от Лайзы Миннелли до Олега Меньшикова, первая советская журналистка, добывшая интервью Брижит Бардо, театровед, драматург, прозаик (повесть «Семьсот новыми» была опубликована во Франции престижнейшим издательством «Галлимар»), инициатор и многолетний координатор премии «Триумф», лауреат «Большой книги» за мемуары «Халатная жизнь» и, наконец, основатель культуртреггерского Центра Вознесенского, она, говорят, никогда не могла усидеть на месте пока могла передвигаться, бежала из уютного Переделкино. «Ум у меня вполне сохранился, особенно, когда нужно быстро вырулить из какой-то сложности», лукаво улыбалась пару лет назад журналистам.

Как пишет театровед Сергей Николаевич, «ЗБ», так ее шифровали знакомые, принадлежала к плеяде «прекрасных гитисянок»: «Их было несколько ярких, талантливых девушек — с театроведческого факультета, ворвавшихся в отечественную журналистику и искусствоведение в конце 1940-х годов. Нея Зоркая, Инна Вишневская, Инна Соловьева, Майя Туровская... ЗБ была одной из этой звездной плеяды. Пытливый ум, веселый напор, отвага, неизменная ирония, искренняя влюбленность в театр, страстное желание состояться, добиться достойной роли. Пусть не на сцене или в кино, а на газетной полосе или в журнале — это не имело значения. Для них главное было быть!»

История знакомства с Вознесенским вошла в сценарий «нелинейного» спектакля Романа Шаляпина «Не могу приехать. Цветет миндаль», к созданию которого приложила руку и сама муза. Эпизод, описанный в знаменитой, посвященной Богуславской поэме «Оза» — «А концерт мой прощальный помнишь? Ты сквозь рев их мне шла на помощь. Если жив я назло всем слухам, в том вина твоя иль заслуга» — становится одной из центральных сцен. Актриса (в разных составах ее играли Дарья Повереннова и Мария Биорк) отделяется от группы каких-то важных людей, то ли чиновников, то ли литработников, и сквозь гул идет к опальному поэту, которого только что в Свердловском зале Кремля у всех на глазах разнес Никита Сергеевич Хрущев. Если, конечно, крик партийного лидера: «Убирайтесь вон, господин Вознесенский, к своим хозяевам!» можно назвать просто разносом. А о том, как они решили быть вместе, вспоминала и сама Зоя Борисовна. Игорь Вирабов, автор книги «Андрей Вознесенский», вышедшей в серии ЖЗЛ, цитирует ее слова: «У меня ведь была очень благополучная семья, у нас была машина, Борис [Каган] был ученым, конструктором вычислительных машин, лауреатом Сталинской премии. А я ушла к человеку, которого грозился выгнать из Советского Союза Хрущев, у которого не было за душой ни своей квартиры, ни копейки, совершенно ничего... Первое время, что мы сбежались, мы жили на мою зарплату, довольно скромную. Мы долго были бездомные, у нас не было квартиры, и эта наша пора совпала с бурным ростом свиданий по чужим квартирам, снятым комнатам. Правда, до подъездов мы не доходили все-таки, мы были молодая интеллигенция».

Не менее выразителен и другой эпизод, давшей название театральному байопику и определивший для актрис рисунок роли.

Как известно, фразу «Не могу приехать. Цветет миндаль» Вознесенский отправил жене телеграммой, накануне одного из важных творческих вечеров, на который были распроданы все билеты. И получил в ответ ультиматум: «Если ты не прилетишь, забудь мое имя». Впрочем, и сама она признавалась, что «никогда не заведовала его жизнью, только душой».

После ее ухода на 103-м году жизни, все эти истории курсируют в Сети, много говорится о том, какой она была сильной, талантливой, великосветской, как принимала у себя первых леди, как остановила ночных грабителей, какую роль играла в жизни большого поэта. Это все известно, интереснее, почему же Оза. Точнее, что — Оза?

В поэме, вышедшей в 1964 году, и ставшей одним из манифестов «Оттепели», все размышления, озарения, впечатления и чаяния обращены к исчезающему, почти неуловимому адресату, как отчасти «Канцоньерах» Петрарки — Лауре, в в «Божественной комедии» — Беатриче, в «Поэме горы» Марины Цветаевой — Родзевичу. Реестр чувств лирического героя Вознесенского меняется от ангельского канона «Аве, Оза» до цинического разговора с Черным вороном-аллюзией на Эдгара По «Оза, Роза ли, стервоза, как скучны метаморфозы, в ящик рано или поздно... Жизнь была — а на фига?!» и выливается в «кощунственную» молитву отчаявшегося:

Матерь Владимирская, единственная,

Первой молитвой — молитвой последнею, —

Я умоляю — стань нашей посредницей!

Неумолимы зрачки Ее льдистые! <...>

Видишь: лежу, почернел как кикимора.

Все безысходно, осталось одно лишь —

Бросся ей в ноги...

Впрочем, с не-встречи с прекрасной гитисянкой все и начиналось. «Зоя, — кричу я, — Зоя!.. Но она не слышит. Она ничего не понимает. Может, ее называют Оза?».

Но встречей заканчивалось:

Отчужденно, как сквозь стекло,

ты глядишь свежо и светло.

В мире солнечно и морозно...

Прощай, Зоя. 

Здравствуй, Оза!