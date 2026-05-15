Стартовали съемки комедии «Убойный отпуск» с Анной Михалковой

По сюжету, у героев Ромы и Любы снова кризис, и они выбирают проверенный способ спасти отношения — совместный отпуск. На этот раз парочка отправляется в оздоровительное путешествие на Алтай. Как обычно, все идет не по плану, и вместо детокс-процедур они ввязываются в полную приключений жизнь контрабандистов.Производством занимаются Kion и Lookfilm. Режиссер-постановщик — Анна Пармас. Сценарий к фильму написали Илья Шошин, Екатерина Сазонова, Алексей Артёмов и Александр Собичевский. В ролях также: Любовь Аксёнова, Денис Кузнецов, Максим Стоянов, Мадлен Джабраилова, Ксения Теплова и другие.