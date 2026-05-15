Известный по сериалу «След» актер Павел Чернявский погиб в зоне СВО

Актер Павел Чернявский, известный по роли в сериале «След», погиб в зоне специальной военной операции.



Он похоронен в Омске, сообщается на официальном сайте «Кино-театр.ру».





«Павел Чернявский 13.05.1996-03.03.2026 <...> В декабре 2025 года заключил контракт с Минобороны. 3 марта 2026 года погиб в зоне СВО», — говорится в сообщении.





Артист родился в Омске. В 15 лет начал сценическую деятельность в театре-студии «Пятый угол». В 2011 году завершил обучение на курсах актерского мастерства в Новосибирском театральном институте. В 2013-м окончил Омский государственный университет имени Достоевского по специальности «режиссер театрализованных представлений и праздников». С 2010 по 2015 год работал актером в екатеринбургском театре «Театрон». После переезда в Москву вошел в труппу Московского театра представлений. В 2020—2022 годах был сотрудником Театра имени Ермоловой.



