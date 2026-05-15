В Петербурге откроется «Новый музей театра»

Бахрушинский театральный музей открывает «Новый музей театра» в Санкт-Петербурге.



20 мая в пространстве Санкт-Петербургского государственного театра юных зрителей имени Брянцева начнет работу новая постоянная экспозиция. Проект реализован в рамках федеральной программы «Новый музей театра» при поддержке Министерства культуры России и продолжает миссию Бахрушинского музея по расширению культурной инфраструктуры страны.





Федеральная программа «Новый музей театра» реализуется Бахрушинским театральным музеем с 2023 года. Ее цель — создание современных музейных пространств в действующих театрах России и русского зарубежья.





Для постоянной экспозиции Бахрушинский музей предоставит более 100 ценнейших предметов из своего собрания. Среди них — макет декорации «Конёк-Горбунок» Владимира Ивановича Бейера, созданный им в 1922 году к первой постановке на сцене ТЮЗа, а также эскизы костюмов известного театрального художника Эмиля Борисовича Капелюша.



Также будут представлены афиши, оригиналы эскизов к спектаклям, костюмы, рукописи и другие свидетельства из архива ТЮЗа им. А.А. Брянцева. Экспонаты раскроют богатейшую историю Санкт-Петербургского ТЮЗа, которому в 2026 году исполнится 104 года. Посетители познакомятся с процессом становления отечественной школы театра для детей и юношества, творческими принципами Брянцева и людьми, сформировавшими художественный облик ТЮЗа — уникального культурного и педагогического феномена.



