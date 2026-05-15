«Ночь музеев» в Музее печати посвятят «русскому самородку» Сытину

Темой «Ночи музеев» в Музее печати станет фигура Ивана Сытина, рассказали в пресс-службе учреждения.



Современники называли Сытина «русским самородком». Выходец из крестьянской семьи, окончивший только три класса сельской школы, он благодаря своему таланту, упорству и незаурядному уму прошел путь от торговца лубочными картинками до купца-«миллионщика», крупнейшего издателя и книгопродавца в России конца XIX — начала ХХ века.





В программе — иммерсивный спектакль «Иван Сытин: издатель на службе у народа». О том, кем на самом деле был знаменитый «народный издатель», расскажет театральное представление, которое развернется в пространстве экспозиции и во дворе Музея печати.









Фото: пресс-служба Музея печати Также состоится мастер-класс «Сытинский лубок». Участники программы под руководством художника Сергея Гарезина напечатают и раскрасят лубок.



