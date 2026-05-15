Мишустин поздравил с юбилеем балерину Надежду Павлову

В поздравлении, опубликованном на сайте кабмина, говорится: «Вы одна из самых известных русских балерин нашего времени, ярчайшая звезда, покорившая лучшие сцены планеты. На подмостках Большого театра вы создали целую галерею незабываемых образов. Ваши партии по праву признаны шедеврами хореографического искусства».Глава правительства отметил, что многие годы свою большую любовь к балету Надежда Павлова передает новому поколению артистов, учит воспитанников тонкостям профессии и актерскому мастерству, оставаясь для них примером верности призванию.Михаил Мишустин пожелал балерине здоровья, вдохновения и благополучия.Надежда Павлова родилась 15 мая 1956 года. С 1975 по 2000 год была солисткой Большого театра, а с 2013 года работает балетмейстером-репетитором. Павлова — первая исполнительница партии Принцессы в балете «Деревянный принц» в постановке Андрея Петрова. Также она снималась в фильмах «Сицилианская защита» и «Синяя птица».