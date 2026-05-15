В России пройдут Дни культуры Ирана

Дни культуры Ирана планируется провести в России в 2026 году.

Об этом сообщили в Минкультуры РФ по итогам встречи министра культуры РФ Ольги Любимовой с главой Организации по исламской культуре и связям Ирана Мохаммадом Мехди Иманипуром в Казани. 

Любимова отметила, что российско-иранские отношения продолжают развиваться и укрепляться как на двустороннем, так и на международном треке.

В Тегеране летом также планируется провести показ российского фильма «Малыш». Это будет ответный показ после московского спецпоказа иранской картины «Воин от Бога».

