В России пройдут Дни культуры Ирана
Дни культуры Ирана планируется провести в России в 2026 году.
Об этом сообщили в Минкультуры РФ по итогам встречи министра культуры РФ Ольги Любимовой с главой Организации по исламской культуре и связям Ирана Мохаммадом Мехди Иманипуром в Казани.
Любимова отметила, что российско-иранские отношения продолжают развиваться и укрепляться как на двустороннем, так и на международном треке.
В Тегеране летом также планируется провести показ российского фильма «Малыш». Это будет ответный показ после московского спецпоказа иранской картины «Воин от Бога».
