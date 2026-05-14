Петербургский дом музыки открыл Фестиваль российской культуры в Японии

Выступление артистов Санкт-Петербургского дома музыки открыло Фестиваль российской культуры в Японии.



В камерных концертах «Посольство мастерства» выступили известные российские музыканты, солисты Дома музыки: лауреат премии Президента России виолончелист Александр Рамм, лауреаты международных конкурсов пианист Тимофей Владимиров и кларнетист Никита Лютиков. На одну сцену с российскими музыкантами вышли японские артисты, в том числе бас Томоя Ватанабэ, сопрано Асами Хаттори, скрипачка Кокоро Имагава и виолончелист Макио Хориэ.



Русское искусство было представлено сочинениями Мусоргского, Чайковского, Рахманинова, Метнера, Стравинского и Шостаковича, 120 лет со дня рождения которого отмечается в этом году. В концертных программах прозвучали также произведения Баха, Франка, Ловрельо, Сен-Санса, Ковача, Мийо, Пуленка, передает пресс-служба Минкультуры России.





Продолжился фестиваль четырехдневным гастрольным туром Дома музыки. Он охватил города Токио, Йокогама и Сайтама.



