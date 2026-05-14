Мариинский театр посвятит вечер артисту Георгию Заставному

В концерте примут участие солисты Анастасия Калагина, Татьяна Сержан, Анна Кикнадзе, Евгений Акимов, Алексей Марков, Эдем Умеров, Геннадий Беззубенков, Евгений Никитин и Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Гургена Петросяна.В программу войдут фрагменты из опер «Алеко» Рахманинова, «Евгений Онегин», «Мазепа» Чайковского, «Лакме» Делиба, «Тангейзер» Вагнера, «Самсон и Далила» Сен-Санса, «Хованщина» Мусоргского, «Ромео и Джульетта» Гуно, «Царская невеста» Римского-Корсакова, «Бал-маскарад», «Риголетто» Верди, «Кармен» Бизе и «Жизнь за царя» Глинки.В театре рассказали, что Георгий Заставный почти тридцать лет пел в Мариинском, а его яркая личность, высокое мастерство и душевные качества останутся в памяти коллег, учеников и почитателей. Артист исполнял ключевые партии баритонового репертуара, а также романсы Глинки, Чайковского, Рахманинова, Римского-Корсакова и народные песни. С труппой гастролировал по миру, его искусством восхищались в лондонском Ковент-Гардене, нью-йоркской Метрополитен-опере, миланском Ла Скала, парижской Гранд-опера. Заставный был также педагогом: в 1990-х начал преподавать в Санкт-Петербургской консерватории, затем в Академии молодых оперных певцов. Среди его воспитанников — ведущие солисты Мариинского театра Татьяна Сержан, Эдем Умеров, Алексей Марков, Владислав Сулимский. Сегодня ученики Георгия Васильевича продолжают его дело в России и других странах.