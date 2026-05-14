«Академия российского телевидения» назвала финалистов премии ТЭФИ 2026 года

Фото: кадр из фильма "Хроники русской революции"

Конкурс включает 52 номинации, распределенные по трем категориям: «Информационное и общественно-политическое вещание», «Развлекательное вещание» и «Сериалы».Торжественные церемонии вручения наград состоятся в столице 8 и 9 июня 2026 года.В категории «Сериалы» среди телефильмов или мини-сериалов (до 4 серий) представлены «Дорогой Вилли», «Топор. Июль. 1945», «Изгой 3: Западня», «Наш спецназ: Ингушетия 2» и «Белый лист».На премию среди исторических сериалов претендуют «Хроники русской революции», «Константинополь», «Государь», «Душегубы. 1989» и «Таганрог».В номинации «Драматический сериал» представлены: «Атом», «Хирург», «Смерш 3. Секретный истребитель», «Любовь Советского Союза» и «Оперативная память».Лучшим актером сериала могут стать Юра Борисов («Хроники русской революции»), Сергей Маковецкий («Дорогой Вилли»), Михаил Трухин («Ивановы-Ивановы»), Андрей Федорцов («Следопыт»), Игорь Золотовицкий («Улица Шекспира»); лучшей актрисой сериала — Юлия Высоцкая («Хроники русской революции»), Вильма Кутавичюте («Дорогой Вилли»), Мария Аронова («Праздники 3»), Агата Муцениеце («Химкинские ведьмы») и Мария Аронова («Олдскул»).Режиссеры сериалов — Андрей Кончаловский («Хроники русской революции»), Владимир Щегольков («Дорогой Вилли»), Вадим Островский («Топор. Июль. 1945»), Мехрали Пашаев и Антон Федотов («Виноделы»), Петр Тодоровский («Подслушано в Рыбинске»).