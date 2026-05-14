«Академия российского телевидения» назвала финалистов премии ТЭФИ 2026 года

«Академия российского телевидения» назвала финалистов премии ТЭФИ 2026 года

Фонд «Академия российского телевидения» назвал финалистов Национальной телевизионной премии ТЭФИ 2026 года.

Конкурс включает 52 номинации, распределенные по трем категориям: «Информационное и общественно-политическое вещание», «Развлекательное вещание» и «Сериалы».

Торжественные церемонии вручения наград состоятся в столице 8 и 9 июня 2026 года.

В категории «Сериалы» среди телефильмов или мини-сериалов (до 4 серий) представлены «Дорогой Вилли», «Топор. Июль. 1945», «Изгой 3: Западня», «Наш спецназ: Ингушетия 2» и «Белый лист».

На премию среди исторических сериалов претендуют «Хроники русской революции», «Константинополь», «Государь», «Душегубы. 1989» и «Таганрог».

В номинации «Драматический сериал» представлены: «Атом», «Хирург», «Смерш 3. Секретный истребитель», «Любовь Советского Союза» и «Оперативная память».

Лучшим актером сериала могут стать Юра Борисов («Хроники русской революции»), Сергей Маковецкий («Дорогой Вилли»), Михаил Трухин («Ивановы-Ивановы»), Андрей Федорцов («Следопыт»), Игорь Золотовицкий («Улица Шекспира»); лучшей актрисой сериала — Юлия Высоцкая («Хроники русской революции»), Вильма Кутавичюте («Дорогой Вилли»), Мария Аронова («Праздники 3»), Агата Муцениеце («Химкинские ведьмы») и Мария Аронова («Олдскул»).

Режиссеры сериалов — Андрей Кончаловский («Хроники русской революции»), Владимир Щегольков («Дорогой Вилли»), Вадим Островский («Топор. Июль. 1945»), Мехрали Пашаев и Антон Федотов («Виноделы»), Петр Тодоровский («Подслушано в Рыбинске»).

Фото: кадр из фильма "Хроники русской революции"