Выставка «Коронация Павла I и князь Н. Б. Юсупов» открылась в «Архангельском»

Выставочный проект, посвященный участию князя Николая Юсупова в коронации императора Павла I, открылся в здании колоннады музея-заповедника «Архангельское».«К 275-летию Николая Борисовича Юсупова музей открывает выставку, посвященную участию князя в коронации императора Павла I. В общей сложности Николай Борисович был верховным маршалом трех императорских коронаций: Павла I, Александра I и Николая I. Это исключительный случай в российской истории. Как верховный маршал, он был участником всех коронационных церемоний. Также Н. Б. Юсупов возглавлял коронационную комиссию, которая эти церемонии готовила, отвечая за подготовку их участников, создание трибун для зрителей, триумфальных арок, декорирование домов и соборов, организацию иллюминаций и народного праздника <...>. Деятельность Н. Б. Юсупова как верховного маршала еще не становилась предметом исследования, и ряд экспонатов, относящихся к этой теме, посетители увидят впервые», — рассказали организаторы.В экспозиции представлены рескрипты Павла I, в том числе о назначении князя верховным маршалом и о награждении его орденом Святого Андрея Первозванного. Гости могут увидеть рукописную книгу, в которой упомянуты члены коронационной комиссии с описанием сферы ответственности каждого, а также церемониал коронации.Кроме того, на выставке можно увидеть указ о престолонаследии, который был объявлен императором в Успенском соборе сразу после венчания на царство, и ларец, в котором хранится этот документ. Также выставка передает атмосферу послекоронационных аудиенций, обедов и балов. Впервые публике представят редкий печатный экземпляр написанных О. А. Козловским для коронации 1797 года полонезов, менуэтов и контрдансов.Экспозицию можно будет посетить до 23 августа.