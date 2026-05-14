«Музконтент ПФКИ» объявил прием заявок

Подать заявку можно на сайте до 25 мая 2026 года, сообщили в пресс-службе фонда.«Предложить свои проекты могут коммерческие и некоммерческие организации, а также индивидуальные предприниматели — продюсеры, артисты, исполнители, авторы текстов и музыки. Жанрового ограничения нет — главное, чтобы целевой аудиторией создаваемых песен и музыкальных видео были дети и молодежь от 6 до 35 лет, а сам контент транслировал российские традиционные духовно-нравственные ценности...» — говорится в сообщении.Конкурс включает пять тематических направлений: «Культурный код», «Страна возможностей», «Семья — наша сила», «Герои прошлого, настоящего и будущего», «Единство народов России».В пресс-службе отметили, что создаваемый контент должен быть востребован у целевой аудитории и способен обеспечить высокий охват в соцсетях, на видеохостингах и стриминговых сервисах. После подачи заявок авторы представят проекты в формате очной защиты перед экспертной комиссией во главе с народным артистом России Игорем Бутманом и продюсерским комитетом под руководством президента «ГПМ Радио» Юрия Костина.По итогам отбора фонд заключит договоры на реализацию проектов. Реализовать проекты победители должны с 1 августа по 30 ноября 2026 года, весь заявленный контент необходимо опубликовать до 20 ноября.