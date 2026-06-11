Объявлен фильм открытия и состав жюри фестиваля «Пилот»

Фото: кадр из сериала «Куколка»

Организаторы представили список жюри. Оценивать конкурс игровых сериалов будут режиссеры и сценаристы: Нурбек Эген, Анна Кузнецова, Никита Власов и Сергей Кальварский.Судить документальную программу предстоит режиссерам Владимиру Головневу, Светлане Музыченко и главному редактору портала «Документальное кино» Илоне Егиазаровой.Откроет фестиваль исторический детектив «Куколка» — проект телеканала «Россия», снятый режиссером Егором Анашкиным. Главные роли в сериале исполнили Анастасия Уколова, Глеб Бочков, Роман Мадянов и другие.