Объявлен фильм открытия и состав жюри фестиваля «Пилот»
С 17 по 21 июня в Иванове пройдет VIII фестиваль сериалов «Пилот».
Организаторы представили список жюри. Оценивать конкурс игровых сериалов будут режиссеры и сценаристы: Нурбек Эген, Анна Кузнецова, Никита Власов и Сергей Кальварский.
Судить документальную программу предстоит режиссерам Владимиру Головневу, Светлане Музыченко и главному редактору портала «Документальное кино» Илоне Егиазаровой.
Откроет фестиваль исторический детектив «Куколка» — проект телеканала «Россия», снятый режиссером Егором Анашкиным. Главные роли в сериале исполнили Анастасия Уколова, Глеб Бочков, Роман Мадянов и другие.
Организаторы представили список жюри. Оценивать конкурс игровых сериалов будут режиссеры и сценаристы: Нурбек Эген, Анна Кузнецова, Никита Власов и Сергей Кальварский.
Судить документальную программу предстоит режиссерам Владимиру Головневу, Светлане Музыченко и главному редактору портала «Документальное кино» Илоне Егиазаровой.
Откроет фестиваль исторический детектив «Куколка» — проект телеканала «Россия», снятый режиссером Егором Анашкиным. Главные роли в сериале исполнили Анастасия Уколова, Глеб Бочков, Роман Мадянов и другие.
Фото: кадр из сериала «Куколка»