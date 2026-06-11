В Мариинском театре пройдет премьера балета Леонида Якобсона «Блестящий дивертисмент»

На Исторической сцене Мариинского театра 18 июня состоится премьера — одноактный балет Леонида Якобсона «Блестящий дивертисмент».



Музыкальной основой спектакля стало одноименное сочинение Михаила Глинки для фортепиано, двух скрипок, альта, виолончели и контрабаса, написанное под впечатлениями от поездки в Италию в 1830-х годах.





В новом веке к сочинению обратился выдающийся советский хореограф-новатор Леонид Якобсон.



«Миниатюру полюбил безотчетно. Понял, что это мой жанр. Это форма емкая, мобильная, лаконичная, драматургически законченная, с ясным пластическим образом. Своего рода маленькое художественное произведение. Она дает возможность до предела раскрыть музыку, максимально выявить актерские возможности и за очень короткое время рассказать больше, чем в ином полнометражном балете, наконец, удерживает, концентрирует внимание зрителей», — говорил Леонид Якобсон.





1 января 1973 года в Ленинграде состоялась премьера «Блестящего дивертисмента».



