Объявлены лауреаты Госпремии в области литературы и искусства

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Лауреатом Госпремии стал также народный артист РСФСР, режиссер и продюсер Андрей Кончаловский — за вклад в развитие отечественной и мировой культуры. Кончаловский, сын писателя Сергея Михалкова и брат режиссера Никиты Михалкова, известен как один из немногих российских режиссеров мирового уровня. Он работал на «Мосфильме», ставил театральные и оперные спектакли в разных странах, писал сценарии и книги, снимал для телевидения. На его счету более 20 картин, включая «Романс о влюбленных», «Историю Аси Клячиной», «Дворянское гнездо», «Курочку Рябу», «Поезд-беглец», «Танго и Кэш», «Возлюбленных Марии», «Дядю Ваню», «Дом дураков», «Одиссею», «Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына», «Рай» и «Грех». Режиссер является обладателем двух «Серебряных львов» Венецианского кинофестиваля за фильмы «Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына» и «Рай», а также специального приза жюри за картину «Дом дураков».