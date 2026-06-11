Объявлены лауреаты Госпремии в области литературы и искусства
Государственная премия 2025 года в области литературы и искусства присуждена Екатерине Жуковой и Марии Ушаковой, которые более десяти лет создают многосерийные исторические фильмы, сообщает ТАСС.
Награда присуждается за «многолетнюю просветительскую деятельность по популяризации отечественной истории».
В материалах к награждению отмечается, что ленты «София», «Годунов», «Грозный», «Андрей Боголюбский», «Царская прививка», «Столыпин», «Шаляпин» точно отражают значимые исторические факты, причем «историческая достоверность сочетается с динамично развивающимся и увлекательным сюжетом».
Награда присуждается за «многолетнюю просветительскую деятельность по популяризации отечественной истории».
В материалах к награждению отмечается, что ленты «София», «Годунов», «Грозный», «Андрей Боголюбский», «Царская прививка», «Столыпин», «Шаляпин» точно отражают значимые исторические факты, причем «историческая достоверность сочетается с динамично развивающимся и увлекательным сюжетом».
Лауреатом Госпремии стал также народный артист РСФСР, режиссер и продюсер Андрей Кончаловский — за вклад в развитие отечественной и мировой культуры. Кончаловский, сын писателя Сергея Михалкова и брат режиссера Никиты Михалкова, известен как один из немногих российских режиссеров мирового уровня. Он работал на «Мосфильме», ставил театральные и оперные спектакли в разных странах, писал сценарии и книги, снимал для телевидения. На его счету более 20 картин, включая «Романс о влюбленных», «Историю Аси Клячиной», «Дворянское гнездо», «Курочку Рябу», «Поезд-беглец», «Танго и Кэш», «Возлюбленных Марии», «Дядю Ваню», «Дом дураков», «Одиссею», «Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына», «Рай» и «Грех». Режиссер является обладателем двух «Серебряных львов» Венецианского кинофестиваля за фильмы «Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына» и «Рай», а также специального приза жюри за картину «Дом дураков».
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