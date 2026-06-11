Музей-заповедник «Царское Село» представил фотолетопись царскосельской жизни

Фото предоставлено организатором

В павильоне «Адмиралтейство» в Екатерининском парке представлены 65 дореволюционных снимков из собраний ГМЗ «Царское Село», музейно-выставочного центра «РОСФОТО», Музея Анны Ахматовой в Фонтанном доме и Историко-литературного музея города Пушкина. Некоторые из них экспонируются впервые.Экспозиция открывает серию выставок об истории Царского Села в фотографиях. Как отмечает хранитель фотонегатеки и куратор выставки от ГМЗ «Царское Село» Мария Растёгина, зритель увидит жизнь императорской резиденции и города в лицах и событиях через объектив камеры: в едином пространстве собраны фотографии семьи Николая II, портреты известных горожан и обывателей, сцены праздников, будни царскосельских гимназистов. Фотография здесь выступает не только как исторический документ, но и как свидетельство перемен в архитектуре, моде и самом укладе жизни.В первом разделе, получившем название «Жизнь на царской половине и за ее пределами», собраны снимки, запечатлевшие важные для истории Царского Села события, а также те, в которых участвовали представители императорской семьи. В экспозицию вошли кадры Николая II с семьей и приближенными, в том числе после лыжной прогулки в парке, во время прогулки на байдарках в Александровском парке, на снежной горе у Белой башни, а также групповой портрет у Башни-руины.Второй раздел «Царскосельские дачники» посвящен жизни, которую показывают снимки из личных фотоальбомов отдыхающих начала прошлого века. Среди экспонатов — кадры из семейного альбома царскосельского дачника, фотографа Михаила Ризникова, обладателя серебряной медали Московской фотографической выставки 1882 года, сотрудника журналов «Художественные сокровища России» и «Мир искусств», автора одного из популярных самоучителей по фотографии. На представленных снимках — сцены из дачной жизни фотографа и его окружения: прогулки в Екатерининском парке, велосипедные поездки, встречи с друзьями.Экспозиция также включает фотографию из коллекции «РОСФОТО» с маленькими великими князьями Кириллом, Борисом и Андреем, сыновьями великого князя Владимира Александровича, на прогулке в Царском Селе у Запасного дворца. Этот дворец был пожалован Владимиру Александровичу в 1875 году.Третий раздел «Город в лицах. Фотографические ателье Царского Села на рубеже XIX—XX веков» собрал портреты горожан, служащих дворцового управления, солдат и офицеров, расквартированных в городе. На этих снимках — лица реальных людей, которые служили и жили в Царском Селе и пользовались услугами городских фотоателье. Некоторые из них до сих пор остаются безымянными, и, возможно, кто-то из посетителей выставки узнает в них своих родных и близких — тогда герои обретут свои имена.Выставка работает до 30 августа 2026 года.