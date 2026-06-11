Фильмы «Бриллиантовой бабочки» покажут на фестивале в Йошкар-Оле

С 15 по 19 июня 2026 года в Йошкар-Оле пройдет I Марийский международный этнический кинофестиваль, который соберет ведущих представителей российской и зарубежной киноиндустрии.



В конкурсной программе и специальных показах будут представлены картины — участники I Открытой Евразийской кинопремии «Бриллиантовая бабочка». Фестиваль объединит около трех десятков фильмов из России, Армении, Таджикистана, Кыргызстана, Узбекистана, Туркменистана, Азербайджана, Сербии, Ирана, КНР, Индии, Малайзии, Бангладеш, Италии, Швейцарии, Канады, Японии.





В конкурсную программу игровых полнометражных фильмов вошли две картины, представленные на первой Открытой Евразийской кинопремии «Бриллиантовая бабочка»: художественный фильм «Махтумкули Фраги» Музаффархана Эркинова, созданный Узбекистаном и Туркменистаном, и киргизская картина «Потанцуйте с мамой» Дастана Мадалбекова. Всего в конкурсе игрового кино участвуют шесть фильмов. Победителей выберет жюри, в состав которого вошли композитор Артем Васильев (Россия), оператор Шандор Беркеши (Россия), режиссер, продюсер Максим Радаев (Россия), а также режиссер, оператор, продюсер Акжол Бекболотов (Кыргызстан).



