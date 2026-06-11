В Кирилло-Белозерском музее-заповеднике за полгода восстановили более 60 исторических экспонатов

В реставрационных мастерских Кирилло-Белозерского музея-заповедника за этот год уже восстановили и законсервировали свыше 60 исторических экспонатов из коллекций драгоценных металлов, тканей и икон. Над уникальными предметами работали лучшие реставраторы Вологодской области, сообщает пресс-служба учреждения.





«Среди уникальнейших отреставрированных в Кириллове экспонатов — дошедшее до нас посеребренное паникадило 1595 года из церкви Преображения Господня; расшитая золотными нитями плащаница „Положение во гроб“ XVIII столетия, — рассказала генеральный директор Кирилло-Белозерского музея-заповедника Юлия Веретнова, — оклад иконы „Спас Смоленский с припадающими преподобными Сергием Радонежским и Кириллом Белозерским“ 1760 года, созданный мастерами московской Оружейной палаты; икона-ставротека с врезным крестом „Распятие Христово с предстоящими и избранными иконами“ конца XIX века, а также — трехстворчатый складень XVIII века „Мученики Кирик и Иулита. Избранные святые“».





Главный хранитель Кирилло-Белозерского музея-заповедника Светлана Смирнова сообщила, что плащаница «Положение во гроб» была не только восстановлена и укреплена, но и получила точную датировку времени создания — 1748 год.



Определить ее удалось реставратору Дарье Петровой, которая смогла отреставрировать памятник XVIII века, находившийся под слоем копоти и пыли, с многочисленными пятнами ржавчины и со сквозными утратами и сечениями от гвоздей, мушинистыми засидами и набрызгами от краски.



Реставрация памятника велась несколько месяцев.



