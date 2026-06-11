В МХТ им. Чехова объявили победителей Конкурса короткометражного кино
Фильм «В пустой квартире» признан лучшим на Конкурсе короткометражного кино.
Церемония награждения лауреатов прошла на Малой сцене Московского художественного театра имени А. П. Чехова, передает ТАСС. Главную роль в фильме режиссера Гаянии Тугариной сыграл Сергей Гинзбург. Он стал лауреатом в номинации «Лучшая актерская работа».
Тема конкурса в этом году — «Барто. 120 секунд детства», приуроченная к 120-летию со дня рождения поэтессы Агнии Барто. Участникам было предложено «пофантазировать» на тему семейного кино, вдохновившись произведениями писательницы.
Звание победителя в номинации «Лучшая режиссура» было присвоено выпускнику Школы кино и телевидения «Индустрия», режиссеру Григорию Иванцу за фильм «Помощница».
«Лучшей идеей» признана работа «Мишка» выпускницы ВГИКа режиссера Ксении Андриановой, а за «Лучшую операторскую работу» наградили фильм «Облачно с прояснениями» режиссера Германа Андриевского.
Специальный приз с формулировкой «Медиапризнание» от жюри, членами которого стали кинокритики и киноблогеры, получила картина «Носки летают» Владимира Назаренко. Спецприз онлайн-кинотеатра Wink забрал фильм «Первоклассники» выпускницы СПбГИКиТ Ариадны Пинчук.
Церемония награждения лауреатов прошла на Малой сцене Московского художественного театра имени А. П. Чехова, передает ТАСС. Главную роль в фильме режиссера Гаянии Тугариной сыграл Сергей Гинзбург. Он стал лауреатом в номинации «Лучшая актерская работа».
Тема конкурса в этом году — «Барто. 120 секунд детства», приуроченная к 120-летию со дня рождения поэтессы Агнии Барто. Участникам было предложено «пофантазировать» на тему семейного кино, вдохновившись произведениями писательницы.
Звание победителя в номинации «Лучшая режиссура» было присвоено выпускнику Школы кино и телевидения «Индустрия», режиссеру Григорию Иванцу за фильм «Помощница».
«Лучшей идеей» признана работа «Мишка» выпускницы ВГИКа режиссера Ксении Андриановой, а за «Лучшую операторскую работу» наградили фильм «Облачно с прояснениями» режиссера Германа Андриевского.
Специальный приз с формулировкой «Медиапризнание» от жюри, членами которого стали кинокритики и киноблогеры, получила картина «Носки летают» Владимира Назаренко. Спецприз онлайн-кинотеатра Wink забрал фильм «Первоклассники» выпускницы СПбГИКиТ Ариадны Пинчук.
Фото: АГН "Москва"