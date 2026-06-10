Ольга Любимова доложила президенту о работе дальневосточных филиалов вузов и театров

Фото: пресс-служба Минкультуры России

Глава ведомства сообщила, что во Владивостоке, Кемерове, Калининграде и Севастополе создаются 4 музейных и культурно-образовательных комплекса. В комплексе, расположенном во Владивостоке, сейчас обучаются 400 человек.«В городе строятся современное здание Приморской сцены Мариинского театра, филиалы Российского государственного института сценических искусств и Государственной Третьяковской галереи», — рассказала министр.Кроме того, ведется работа по по строительству Приморской высшей школы музыкального и театрального искусства РГИСИ, строительство нового здания Приморской сцены Мариинского театра с большим и камерным залами.«Приоритет нашей работы заключается в обеспечении учреждений культуры Дальнего Востока кадрами, а также в раскрытии потенциала этих регионов. Ну и, конечно, чтобы у талантливых ребят Дальневосточного федерального округа была возможность учиться у себя дома», — добавила Ольга Любимова.