Любимова: редкое обаяние Чурсиной подарило целую галерею ярких ролей
Министр культуры России Ольга Любимова выразила соболезнования в связи с кончиной народной артистки СССР Людмилы Чурсиной.
«Людмила Алексеевна посвятила себя служению искусству, проявляя самоотдачу и любовь к избранному делу. Ее редкое обаяние и особая чувственность подарили нам целую галерею ярких, самобытных, мастерски сыгранных ролей на театральной сцене», — говорится в сообщении министра, опубликованном в MAКС.
Глава ведомства отметила, что заапоминающиеся образы Чурсиной любимы миллионами зрителей: «Казачка Дарья в драме „Донская повесть“, Марфа в мелодраме „Журавушка“, Анфиса в драме „Угрюм-река“ и многие другие неизменно задавали высочайшую планку актерского мастерства».
«Людмила Алексеевна посвятила себя служению искусству, проявляя самоотдачу и любовь к избранному делу. Ее редкое обаяние и особая чувственность подарили нам целую галерею ярких, самобытных, мастерски сыгранных ролей на театральной сцене», — говорится в сообщении министра, опубликованном в MAКС.
Глава ведомства отметила, что заапоминающиеся образы Чурсиной любимы миллионами зрителей: «Казачка Дарья в драме „Донская повесть“, Марфа в мелодраме „Журавушка“, Анфиса в драме „Угрюм-река“ и многие другие неизменно задавали высочайшую планку актерского мастерства».
Ольга Любимова добавила, что светлая память об артистке навсегда сохранится в сердцах близких, друзей и коллег.
Фото: пресс-служба Минкультуры России