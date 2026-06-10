Скончалась народная артистка СССР Людмила Чурсина.

Фото: пресс-служба Театра Российской армии

О кончине артистки сообщает Театр Российской армии. В театре рассказали, что Людмила Чурсина умерла после продолжительной болезни.«Любимая миллионами зрителей, единственная и неповторимая, настоящая героиня, великая русская драматическая актриса», — говорится в сообщении.О месте и дате прощания с актрисой будет сообщено дополнительно, сообщили в театре.Всесоюзную известность Людмиле Чурсиной принесли фильмы «Виринея», «Угрюм-река», «Журавушка». Артистка в разные годы служила в Театре Вахтангова, Ленинградском академическом театре драмы им. Пушкина, Центральном академическом театре Российской армии.