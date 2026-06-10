В Камерном театре Череповца появится малая сцена
В Камерном театре Череповца начались работы по созданию малой сцены, передает пресс-служба Минкультуры Вологодской области.
Сцена будет создана в рамках нацпроекта «Семья».
В ведомстве сообщили, что на первом этаже здания размещаются помещения бывшего кафе, которое арендатор покинул в 2022 году. Руководство театра выступило с инициативой организовать здесь новую творческую площадку для новых форматов работы. Концепцию будущего пространства разработали студенты кафедры архитектуры и дизайна ЧГУ под руководством архитектора Петра Маликова, затем создали проектно-сметную документацию, прошедшую госэкспертизу.
«Проект по созданию еще одной сценической площадки Камерного театра был заявлен в рамках мероприятий по модернизации театров в городах до 300 тысяч жителей, конкурсный отбор в которые проводило Министерство культуры Российской Федерации в прошлом году. Заявка была одобрена, и в этом году Вологодская область получила поддержку из федерального бюджета в размере 16,3 млн рублей в рамках федерального проекта „Семейные ценности и инфраструктура культуры“ национального проекта „Семья“. В мае подрядчик уже приступил к ремонтным работам», — сообщил министр культуры Вологодской области Владимир Осиповский.
Помещение площадью почти 500 квадратных метров включает три больших зала, где оборудуют малую сцену со зрительным залом на 49 мест, репетиционный зал, гримерную, гардероб и выставочные пространства. Внутри раскроют проемы для усиления безопасности, установят новую вентиляцию, заменят электропроводку и сделают всё для комфортного посещения театра. Ремонт планируют завершить к декабрю 2026 года.
Сцена будет создана в рамках нацпроекта «Семья».
В ведомстве сообщили, что на первом этаже здания размещаются помещения бывшего кафе, которое арендатор покинул в 2022 году. Руководство театра выступило с инициативой организовать здесь новую творческую площадку для новых форматов работы. Концепцию будущего пространства разработали студенты кафедры архитектуры и дизайна ЧГУ под руководством архитектора Петра Маликова, затем создали проектно-сметную документацию, прошедшую госэкспертизу.
«Проект по созданию еще одной сценической площадки Камерного театра был заявлен в рамках мероприятий по модернизации театров в городах до 300 тысяч жителей, конкурсный отбор в которые проводило Министерство культуры Российской Федерации в прошлом году. Заявка была одобрена, и в этом году Вологодская область получила поддержку из федерального бюджета в размере 16,3 млн рублей в рамках федерального проекта „Семейные ценности и инфраструктура культуры“ национального проекта „Семья“. В мае подрядчик уже приступил к ремонтным работам», — сообщил министр культуры Вологодской области Владимир Осиповский.
Помещение площадью почти 500 квадратных метров включает три больших зала, где оборудуют малую сцену со зрительным залом на 49 мест, репетиционный зал, гримерную, гардероб и выставочные пространства. Внутри раскроют проемы для усиления безопасности, установят новую вентиляцию, заменят электропроводку и сделают всё для комфортного посещения театра. Ремонт планируют завершить к декабрю 2026 года.
Фото: пресс-служба Минкультуры Вологодской области