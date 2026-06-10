В Камерном театре Череповца появится малая сцена

Фото: пресс-служба Минкультуры Вологодской области

Сцена будет создана в рамках нацпроекта «Семья».В ведомстве сообщили, что на первом этаже здания размещаются помещения бывшего кафе, которое арендатор покинул в 2022 году. Руководство театра выступило с инициативой организовать здесь новую творческую площадку для новых форматов работы. Концепцию будущего пространства разработали студенты кафедры архитектуры и дизайна ЧГУ под руководством архитектора Петра Маликова, затем создали проектно-сметную документацию, прошедшую госэкспертизу.«Проект по созданию еще одной сценической площадки Камерного театра был заявлен в рамках мероприятий по модернизации театров в городах до 300 тысяч жителей, конкурсный отбор в которые проводило Министерство культуры Российской Федерации в прошлом году. Заявка была одобрена, и в этом году Вологодская область получила поддержку из федерального бюджета в размере 16,3 млн рублей в рамках федерального проекта „Семейные ценности и инфраструктура культуры“ национального проекта „Семья“. В мае подрядчик уже приступил к ремонтным работам», — сообщил министр культуры Вологодской области Владимир Осиповский.Помещение площадью почти 500 квадратных метров включает три больших зала, где оборудуют малую сцену со зрительным залом на 49 мест, репетиционный зал, гримерную, гардероб и выставочные пространства. Внутри раскроют проемы для усиления безопасности, установят новую вентиляцию, заменят электропроводку и сделают всё для комфортного посещения театра. Ремонт планируют завершить к декабрю 2026 года.