Иконы Павла Третьякова представили на выставке в Третьяковской галерее

Фото: пресс-служба Третьяковской галереи

В экспозиции представлены редкие иконы из собрания основателя музея. Посетители могут увидеть более 100 уникальных предметов древнерусского искусства из фондов Третьяковки, Русского музея, Исторического музея, Российского государственного архива литературы и искусства и Российской государственной библиотеки.Вниманию гостей также представлены рукописи, фотографии и архивные материалы, рассказывающие о знаковых для культуры XIX–XX веков личностях, которые помогали Павлу Третьякову формировать его коллекцию.Основной акцент сделан на иконах XV–XIX веков, и большую их часть публика увидит впервые. Среди шедевров — «Предста Царица» и «Богоматерь Умиление (Игоревская)». Отдельный раздел посвящен выставке древнерусского искусства, которая проходила в 1929–1932 годах в Европе и США и произвела огромное впечатление на зарубежную публику.