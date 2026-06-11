В Курске состоялся съезд Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры

Фото: пресс-служба Минкультуры России

Мероприятие приурочено к 60-летию со дня образования организации.Министр культуры России Ольга Любимова в видеообращении к участникам отметила, что за годы существования ВООПИиК подарило новую жизнь множеству уникальных храмов, соборов, музеев и архитектурных сооружений.«Я благодарю всех сотрудников за неустанный труд на благо отечественной культуры. Отдельной признательности заслуживает ваша работа на Курской земле и в других приграничных регионах. В этих непростых условиях вы продолжаете свое дело, сохраняя наше уникальное духовное наследие», – подчеркнула министр.Всероссийская общественная организация «Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры» была создана 8 июня 1966 года.Из крупных проектов, реализованных Обществом за последнее время, можно отметить реставрацию мемориального комплекса на горе Зайсан в г. Улан-Батор (Монголия) к 85-летию победы советско-монгольских войск на реке Халхин-Гол, а также реставрацию дома купца М.Д. Маштакова и создание в нем музея-галереи «Заварка» в г. Самара.В торжественной церемонии открытия съезда принял участие губернатор Курской области Александр Хинштейн, а председатель ВООПИиК Артем Демидов зачитал поздравительный адрес от имени президента России Владимира Путина.В работе съезда участвовали 48 делегатов из разных регионов России, а также многочисленные гости и партнеры Общества, включая представителей федеральных и региональных органов власти, деятелей культуры и искусства, специалистов в области сохранения историко-культурного наследия и руководителей региональных отделений ВООПИиК.Председателем Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры вновь избран Артем Демидов. Участники обсудили итоги проделанной работы и определили дальнейшие векторы развития организации. В рамках деловой программы съезда собравшиеся говорили о ключевых задачах отрасли, среди них – активизация работы по сохранению и популяризации объектов культурного наследия, развитие волонтерского движения, расширение взаимодействия с органами государственной власти и усиление просветительской деятельности.