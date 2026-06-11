В Армении стартовали съемки фильма «Манюня: Детство Ба»

В Армении стартовали съемки полнометражного фильма «Манюня: Детство Ба».



Над проектом, который станет полнометражным продолжением одноименного сериала, работают «Кинокомпания братьев Андреасян», телеканал «Солнце» и онлайн-кинотеатр Okko.





По сюжету, чтобы превратить родную деревню Берд в город, Роза и ее отец идут на хитрость. Но вместе с новым статусом в поселение приходят большие перемены, недовольные жители и строгий глава. Когда из-за детской шалости все выходит из-под контроля, Розе приходится спасать не только отца, но и будущее Берда.





Режиссером фильма выступает Арман Марутян. Главную роль исполнит Алина Хадарцева, к образу Манюни вернется Екатерина Темнова, подругу детства Ба сыграет Марина Овсепян, а в амплуа Наринэ вновь появится Карина Кагра.





В актерском составе картины также задействованы Вова Арутюнян, Карина Мнацаканян, Анна Андреасян и другие.





Фильм выйдет в прокат 20 мая 2027 года.



