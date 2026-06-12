Ольга Любимова: День России наполняет сердца гордостью за нашу великую страну

Министр культуры России Ольга Любимова поздравила граждан с Днем России.





«Этот праздник наполняет сердца гордостью за нашу великую страну, её сплоченный многонациональный народ, богатое историческое и культурное наследие», — говорится в сообщении министра, опубликованном в MAX.





Глава Минкультуры России отметила, что в Год единства народов России как никогда важно помнить о том, что во все времена объединяющей силой является вера в Отечество.



