В Великом Новгороде закончена реставрация церкви Святых Петра и Павла
В Великом Новгороде завершена реставрация церкви Святых Петра и Павла на Синичьей горе.
Об этом сообщила министр культуры России Ольга Любимова в MAКС.
Глава ведомства отметила, что уникальный памятник храмового зодчества XII века — единственная сохранившаяся постройка бывшего Петропавловского женского монастыря. Церковь, возведённая в 1192 году, является объектом культурного наследия федерального значения и входит в список ЮНЕСКО.
Об этом сообщила министр культуры России Ольга Любимова в MAКС.
Глава ведомства отметила, что уникальный памятник храмового зодчества XII века — единственная сохранившаяся постройка бывшего Петропавловского женского монастыря. Церковь, возведённая в 1192 году, является объектом культурного наследия федерального значения и входит в список ЮНЕСКО.
Восстановление церкви стало частью комплексных работ по реставрации памятников архитектуры Великого Новгорода. Они проводятся по поручению президента России Владимира Путина. Реставрация проходила с 2023 по 2026 годы и затронула практически все части храма. В 2024 году специалисты Института археологии РАН обнаружили в нём гробницу с останками, которые Русской Православной Церковью признаны как мощи средневековой святой Харитины.
«История храма тесно связана и с духовным братством России и Беларуси: в его строительстве, предположительно, участвовали полоцкие мастера, а преподобная Харитина Литовская особенно почитается в Беларуси», — рассказала Ольга Любимова.
Фото: пресс-служба Минкультуры России