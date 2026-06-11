В Великом Новгороде закончена реставрация церкви Святых Петра и Павла

В Великом Новгороде завершена реставрация церкви Святых Петра и Павла на Синичьей горе.



Об этом сообщила министр культуры России Ольга Любимова в



Глава ведомства отметила, что уникальный памятник храмового зодчества XII века — единственная сохранившаяся постройка бывшего Петропавловского женского монастыря. Церковь, возведённая в 1192 году, является объектом культурного наследия федерального значения и входит в список ЮНЕСКО. Об этом сообщила министр культуры России Ольга Любимова в MAКС Глава ведомства отметила, что уникальный памятник храмового зодчества XII века — единственная сохранившаяся постройка бывшего Петропавловского женского монастыря. Церковь, возведённая в 1192 году, является объектом культурного наследия федерального значения и входит в список ЮНЕСКО.





Восстановление церкви стало частью комплексных работ по реставрации памятников архитектуры Великого Новгорода. Они проводятся по поручению президента России Владимира Путина. Реставрация проходила с 2023 по 2026 годы и затронула практически все части храма. В 2024 году специалисты Института археологии РАН обнаружили в нём гробницу с останками, которые Русской Православной Церковью признаны как мощи средневековой святой Харитины.



