В Минкультуры обсудили российско-иранское культурное сотрудничество

В Министерстве культуры представители России и Ирана обсудили взаимодействие двух стран в сфере культуры.





Фото: пресс-служба Минкультуры России

Заместитель министра культуры России Андрей Малышев встретился с высшим советником министра культурного наследия, туризма и ручного ремесла Ирана, руководителем Центра по международным делам и дипломатии культурного наследия, туризма и ручного ремесла Ходжатоллахом Аюби.В ходе беседы стороны обсудили актуальные вопросы российско-иранского культурного взаимодействия, включая развитие сотрудничества в сфере музейного дела, реставрации, а также популяризации традиционных художественных промыслов, сообщает пресс-служба Минкультуры России.Особое внимание уделили вопросам сохранения культурного наследия. Россия и Иран будут совместно предпринимать усилия для устранения ущерба, который наносится объектам культурного наследия. Интерес к культуре Ирана в России остается стабильно высоким. В этой связи осенью этого года планируется провести масштабные Дни культуры Ирана в России.