Десятого июня скончалась ярчайшая звезда советского экрана, народная артистка СССР Людмила Чурсина.

Скончалась от продолжительного онкологического недуга в Санкт-Петербурге, за сорок дней до 85-летнего юбилея...















Она родилась 20 июля 1941-го на картофельном поле. Схватки застали мать в колонне беженцев из Великих Лук. Первые крики новорожденной заглушала нацистская бомбежка, в суматохе малышку потеряли и чудом отыскали в канаве: будущую звезду засыпало землей... Оказалось — на счастье! Зло потешившись над младенцем, судьба припасла для Людмилы самый драгоценный дар — творческую удачу.В детстве дочь офицера объездила чуть ли не всю страну — от Дальнего Востока и Камчатки до Закавказья. Училась на отлично, на мальчиков не засматривалась, при росте 177 см считалась «оглоблей». Слыла хулиганкой, однако «любила предметы серьезные». Много лет спустя вспоминала: «Собиралась или самолеты строить, или на мостике корабля стоять — мечтала о чем-то крупном. Сама была длинная, нескладная, по моему ощущению — некрасивая, даже стыдилась смотреться в зеркало. Однажды попробовала сыграть в школьном драмкружке какую-то роль — напутала текст…»Окончив школу с золотой медалью, в 1959-м поехала поступать в МАИ, да не тут-то было. За компанию с одноклассницей попытала счастье на актерских экзаменах. Прошла во ВГИК и ГИТИС, а выбрала Вахтанговское училище.Самую красивую студенту «Щуки» поманили в кино с первого курса. Леонид Луков пригласил на небольшую роль в революционной драме «Две жизни» (1961), ставшей в том году рекордсменом проката. Тогда же Чурсина блеснула в душевной мелодраме Льва Кулиджанова «Когда деревья были большими», затем — в картине «На семи ветрах» Ростоцкого и «Утренних поездах» Давлатяна и Мирского. После института Людмила вошла в Вахтанговскую труппу, но прослужила столичной сцене всего два года: случилась «Донская повесть».Прославленный «Полосатым рейсом» ленинградец Владимир Фетин решил замахнуться на экранизацию Шолохова. После всесоюзных триумфов «Тихого дона» Герасимова и «Судьбы человека» Бондарчука это были исключительно высокая ставка и большой риск. В драматической роли красного казака Шибалка дебютировал Евгений Леонов, но более рискованным был выбор юной малоопытной партнерши, отличившейся редкостным легкомыслием. Этот эпизод Людмила Алексеевна описала так:«Я надела такую мини-юбку, что стыдно вспомнить, туфли на «шпильках», «халу» на голове сделала и в таком виде заявилась в станицу Раздорская. Был выходной от съемок день. Евгений Павлович и Владимир Александрович удили рыбу. Когда я предстала перед их очами, успев сломать на дебаркадере каблук, режиссер обалдел и сказал: «Женечка, знакомьтесь — ваша партнерша!» У Леонова выпала удочка, он всплеснул руками: «Как же я с такой жердью сниматься буду?!» Мое женское самолюбие было задето: «Евгений Павлович, если надо — закажите себе скамеечку!»Но скамеечка не потребовалась: вахтанговская красавица немедленно заняла первый план. В тот момент Людмила поняла, что первая главная роль дарит шанс переиграть саму «Аксинью» Быстрицкую, воплотив образ полнокровной, неистово страстной донской казачки, оказавшейся к тому же белой шпионкой! И Чурсина не ударила в грязь лицом, прожила роль мечты на высоком накале страсти вкупе с хищным холодком манящих глаз и драматической мощью, равновеликой кумирам Великого немого.Владимир Фетин не устоял перед вспыхнувшей звездой, и любовь (несмотря на существенную разницу в возрасте) оказалась взаимной. Чурсина переехала к мужу в Ленинград, став знаменитой и... безработной. Ей вовсе не мечталось «увязнуть» в казачьем амплуа, но других ролей в ту пору не предлагали.Выручил эпизод, сыгранный в детективе Герберта Рапапорта «Два билета на дневной сеанс» 1966 года. «Срисовав» эстонский акцент, русская актриса перевоплотилась в гламурную прибалтийскую дурочку, связавшуюся с криминальной бандой ради красивой жизни. Коронная фраза «Я Мерилин Монро, у меня тот же номер лифчика, понял!» ушла в народ, распахнув новые горизонты.С середины шестидесятых Чурсина ежегодно выбирала звездные роли в самых успешных картинах: «Щит и меч», «Весна на Одере», «Виринея», «Угрюм-река», «Любовь Яровая», «Адъютант его превосходительства»… Самой крупной работой стала ода простым русским женщинам, поднимавшим страну в послевоенное лихолетье. «Журавушка» удостоилась советских призов и награды «За лучшую роль» кинофестиваля в Сан-Себастьяне.«Когда я получила Гран-при, был банкет в честь закрытия. Наша делегация была в центре внимания. На мне — длинная узкая юбка и новые туфли, которые я искала по всей Москве, чтобы в Испании не ударить в грязь лицом. В центре зала была площадка, и вдруг загремел модный тогда «Казачок». Сергей Михалков схватил меня за руку, и мы начали танцевать. Пол был скользкий, как каток. Я скинула туфли, приподняла юбку и танцевала сорок минут, показывая все, что я умею. Испанцы аплодировали, были восхищены, подарили жемчужное ожерелье», — вспоминала Людмила Алексеевна. Американцы поманили ее в Голливуд, предложив миллионный контракт на съемки в пятнадцати фильмах, но партийное начальство это не одобрило.Советские режиссеры тоже не обделяли вниманием звезду, неустанно расширявшую в семидесятые годы жанровый диапазон — от Екатерины I в гротескном «Сказе про то, как царь Петр арапа женил» до современниц в лентах «И это все о нем», «Личное счастье», «Гонка с преследованием». Чурсина не повторялась в актерском рисунке, не злоупотребляла броскими красками и не впадала в святую простоту. Находила глубину в каждом образе, демонстрируя не только класс высшей актерской пробы, но и искреннее почтение к своим героиням. Благодарные зрители присылали ей до тысячи писем в день, видели в ней икону стиля…Она служила в Ленинградском театре драмы и столичном Театре Советской Армии. Снималась в кино вплоть до 2022-го года, сыграв более сотни ролей. Помимо многочисленных советских и международных наград удостоилась упоминания в числе лиц, «создающих угрозу национальной безопасности Украины».