Рыбинский драмтеатр покажет «Горе от ума» в ТЮЗе им. Брянцева





28 июня на импровизированной сцене Витебского вокзала ТЮЗ им. А. А. Брянцева представит фрагменты из легендарного спектакля «Алые паруса».





Вечером на Большой сцене ТЮЗа им. А. А. Брянцева Рыбинский драматический театр представит спектакль «Горе от ума».





Фото предоставлено организатором

Показ пройдет в рамках всероссийского проекта «Театральный поезд», приуроченного к 150-летию Союза театральных деятелей РФ.«Театральный поезд» — масштабная культурно-просветительская инициатива СТД РФ, объединяющая все регионы страны через театральное искусство. Два состава «Театрального поезда» отправились из Владивостока и Севастополя в Москву.На маршруте запланирована 41 остановка, где пройдут двухдневные фестивали: зрителей ждут спектакли, мастер-классы, образовательные программы и творческие встречи. Главная цель проекта — продемонстрировать всё многообразие отечественной сцены.Всего в проекте примут участие около 5 тысяч артистов, 130 театров покажут порядка 300 постановок. Одной из самых ярких точек маршрута станет Санкт-Петербург.Мероприятия там пройдут на знаковых площадках: от Витебского вокзала до Дома актера и ведущих театров города. Свои спектакли представят коллективы из Ярославля, Рыбинска и Костромы. Фестиваль откроется в праздник выпускников «Алые паруса».