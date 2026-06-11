В Дагестане стартовал фестиваль традиционной культуры «Горцы»

В Дагестане стартовал 24-й Международный фестиваль фольклора и традиционной культуры «Горцы».





В 2026 году в фестивале принимают участие творческие коллективы из Дагестана, Башкортостана, Калмыкии, Удмуртии, Чувашии, Якутии, Воронежской, Ростовской, Самарской, Ульяновской областей, Севастополя, а также из Индии, Республики Беларусь, Непала, Египта, Киргизии, Туркменистана и Узбекистана.





Гала-концерт открытия состоялся в Махачкале.



Министр культуры России Ольга Любимова отметила в приветствии к гостям и участникам фестиваля, что на протяжении многих лет фестиваль является символом дружбы, творческого единения и взаимного уважения народов России и зарубежных стран.





В программе фестиваля — разножанровые художественно-творческие проекты: гала-концерты, инклюзивная площадка «Мы вместе», праздник циркового искусства «Пехлеван», выставки мастеров декоративно-прикладного искусства, мастер-классы, детские площадки, концерты и праздники традиционной культуры «Поэзия народного костюма», «Фестивальные открытки», «Традиции России», «Мы вместе», «Каспий мой» и многое другое.



Творческий десант фестиваля отправится в разные уголки республики. Фольклорные праздники и концерты пройдут в Кайтагском, Хунзахском, Акушинском, Унцукульском, Кулинском, Магарамкентском, Кизилюртовском районах, а также в городах Каспийск, Кизилюрт, Дербент, Кизляр и Хасавюрт.







