В Москве прошли Дни культуры Туркменистана

В Москве с 4 по 6 июня завершились Дни культуры Туркменистана.





Фото: пресс-служба Минкультуры Таджикистана

На сценах Московского государственного академического театра «Русская песня» и Московского театра «Et Cetera» прошли концерты. В репертуар входили как старинные народные мелодии, так и современные композиции, виртуозную игру на традиционных инструментах и хореографические номера.В концертах приняли участие Государственный ансамбль танца Туркменистана, народные артисты Туркменистана Гульшат Гурдова и Атаджан Бердыев, заслуженные артисты Туркменистана Айна Сейитгулыева и Сохбет Аннамурадов (дутар), солисты Сарвар Сабиров (дойра), Нургулы Ходжамгулыев (гиджак), Какаджан Худайбердиев (гаргы-дудка, саксофон, дудук) и Ашир Аширов (фортепиано).«Наши артисты выступили с очень насыщенной программой. Публика встретила нас очень радушно. Дни культуры очень полезны для артистов в плане обмена опытом», — отметил народный артист Туркменистана Атаджан Бердыев.Перед началом мероприятий в фойе театров была открыта выставка достижений мастеров Туркменистана. Зрителям были представлены элементы народных костюмов Туркменистана, предметы быта, украшения, а также фотографии исторических и культурных памятников.