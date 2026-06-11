На фестивале «Времена и эпохи» в Москве реконструируют быт Москвы 1914 года

В кинопарке «Москино» в рамках проекта «Лето в Москве» проходит исторический фестиваль «Времена и эпохи», передает пресс-служба департамента культуры Москвы.



Фестиваль продлится до 14 июня. Одной из ключевых площадок стала масштабная реконструкция, посвященная жизни Российской империи накануне 1914 года — эпохе модерна, началу XX века и первым месяцам Первой мировой войны. В декорации «Центр Москвы» историю раскрывают не только через сражения, но и через повседневный быт.





Историческая программа посвящена событиям Восточно-Прусской операции 1914 года.





Посетители могут не только понаблюдать за историческими битвами, но и познакомиться с повседневным бытом той эпохи. В программе — пять зрелищных сражений с участием 200 реконструкторов, показ пяти единиц техники, выступления с тремя лошадьми, а также более 25 аутентичных мастер-классов, посвященных военному быту, ремеслам и городской культуре начала XX века.





Отдельная часть программы — военно-историческая реконструкция боевых действий 1914 года в пространстве, стилизованном под уездный город, где территория разделена между войсками Русской императорской армии и армиями Германии и Австро-Венгрии. Днем здесь работают интерактивные площадки и мастер-классы по быту солдат, а вечером разворачиваются масштабные реконструкции боев с использованием артиллерии, пулеметов, винтовок и карабинов.







