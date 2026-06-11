Вышел тизер-трейлер комедийного детектива «Капитан Туман» с Пореченковым

Фото: пресс-служба "КИОН"

Главные роли в проекте исполнили Михаил Пореченков, Азамат Нигманов и Зоя Бербер. Режиссером сериала выступил Сергей Филатов, известный по работам «Бар „Один звонок“» и «Отпечатки».Премьера «Капитана Тумана» состоится в онлайн-кинотеатре «КИОН» в этом году. Сериал Сергея Филатова также примет участие в конкурсной программе фестиваля «Пилот».По сюжету, во время покушения на капитана Виталия Туманского случайно погибает его жена. Теперь он намерен любой ценой найти виновных, но, чтобы сохранить место в полиции, вынужден параллельно заниматься текущими делами. Руководство назначает ему в помощь старшего лейтенанта Суворову и участкового, недавно прибывшего в Москву с Севера. Героям с разными характерами и привычками предстоит научиться работать вместе, раскрывать преступления и помогать Туманскому в его личном расследовании.