В Москве стартует Международный фестиваль «Традиции и современность»

В четверг в столичном Гостином Дворе стартует Международный фестиваль современного искусства «Традиции и современность».



Мероприятие объединяет более 80 галерей и независимых художников из России, Турции, Франции, Китая, а также других стран Азии, Африки и Европы. Как сообщили организаторы, в 2026 году на фестивале дополнительно будет представлено ювелирное искусство.



«„Традиции и современность“ — единственный в России международный фестиваль, объединяющий семь направлений искусства в одном выставочном пространстве: живопись, скульптура, фотография, цифровое искусство, прикладное искусство, инсталляция и музейное дело. В этом году на нашем фестивале дополнительно будет представлено ювелирное искусство, что позволит расширить границы восприятия еще больше», — говорится в сообщении.





В рамках фестиваля состоится вручение международной премии в области изобразительного искусства — бронзовой статуэтки «Вера». 14 июня будут объявлены итоги молодежного конкурса визуального искусства «Космическая гавань», участники которого представят концепцию плавучей платформы с жилыми комплексами, научными центрами, системами питания, связи, энергетики, транспорта, а также зонами досуга и общественной жизни. Для гостей также подготовлены деловая и просветительская программы: публичные лекции и дискуссии с участием ученых, футурологов, исследователей и медийных персон, а также встреча с представителями космической отрасли, включая экспертов Роскосмоса.



