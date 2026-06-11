Оркестр Мариинки даст четыре концерта в «Зарядье»

Фото: Александр Шапунов/пресс-служба благотворительного фонда Валерия Гергиева

В программу, которая пройдет 11 по 13 июня, вошли редко исполняемый Четвертый фортепианный концерт для левой руки, симфоническая сказка «Петя и волк» с участием Константина Хабенского, а также симфонии композитора, сообщили в пресс-службе Мариинского театра.Организаторы отметили, что концертов состоится в преддверии московской части масштабного фестиваля «Прокофьев — наш!», которая пройдет в Большом театре России.В первый вечер, 11 июня, прозвучат Первая («Классическая»), Вторая и Третья симфонии, а также Первый фортепианный концерт (солист — лауреат XVII Международного конкурса им. П. И. Чайковского Валентин Малинин).12 июня публике представят два концерта: оркестр исполнит фрагменты из балета «Золушка», «Скифскую сюиту» и «Петю и волка» (чтец — Константин Хабенский), а вечером того же дня прозвучат Четвертая и Пятая симфонии, а также Четвертый фортепианный концерт для левой руки — одно из самых редко исполняемых сочинений Прокофьева (солист — лауреат конкурса Чайковского Илья Папоян).Завершится цикл 13 июня Шестой и Седьмой симфониями и Пятым фортепианным концертом, за роялем — обладатель I премии и золотой медали XVII Международного конкурса им. П. И. Чайковского Сергей Давыдченко.