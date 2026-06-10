Посол КНР в РФ: открытие Музея китайской культуры демонстрирует углубление культурно-гуманитарного сотрудничества
Посол КНР в России Чжан Ханьхуэй поздравил губернатора Вологодской области Георгия Филимонова с открытием в регионе Музея традиционной культуры Китая.
Об этом глава региона написал в MAКС.
«Товарищ Чжан отметил, что в последние годы китайско-российские отношения динамично развиваются в духе взаимоуважения и равноправия. Открытие нашего музея демонстрирует углубление культурно-гуманитарного сотрудничества между двумя странами», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Вологде откроется первый в России Музей традиционной культуры Китая. Музей представит шаолиньскую воинскую культуру, культуру провинции Шэньси, исинскую керамику цзыша, традиционную китайскую живопись гохуа и каллиграфию. Экспозицию формируют совместно с китайскими партнерами и экспертами.
Об этом глава региона написал в MAКС.
«Товарищ Чжан отметил, что в последние годы китайско-российские отношения динамично развиваются в духе взаимоуважения и равноправия. Открытие нашего музея демонстрирует углубление культурно-гуманитарного сотрудничества между двумя странами», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Вологде откроется первый в России Музей традиционной культуры Китая. Музей представит шаолиньскую воинскую культуру, культуру провинции Шэньси, исинскую керамику цзыша, традиционную китайскую живопись гохуа и каллиграфию. Экспозицию формируют совместно с китайскими партнерами и экспертами.
Фото: кадр видео