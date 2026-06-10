Фото: пресс-служба Минкультуры РФ

Проект представили в Русском доме в Белграде. Экспозиция знакомит зарубежную аудиторию с известными актерскими династиями России и рассказывает о преемственности поколений в искусстве.«Наши страны связывают давние культурные и гуманитарные отношения. Выставка „Россия — земля талантов“ продолжает системную работу Бахрушинского музея по представлению российского культурного наследия за рубежом и становится важной частью диалога между российской и сербской аудиториями», — отметила генеральный директор Бахрушинского музея Кристина Трубинова.Руководитель добавила, что программа выходит на новые международные площадки и в ближайших планах музея — еще больше зарубежных проектов.В центре экспозиции — фильм «Авиатор» режиссера Егора Кончаловского, которым открылся фестиваль. Посетители узнают о творчестве семей Михалковых-Кончаловских, Ефремовых и других деятелей театра и кино. Выставка является частью совместной с РОСКИНО программы «Кино | Театр» и реализуется при поддержке Минкультуры России и Россотрудничества.