Минкультуры сделает все для восстановления панорамы «Оборона Севастополя» — Ольга Любимова
Министерство культуры России сделает все возможное, чтобы восстановить здание Панорамы «Оборона Севастополя 1854-1855 гг».
Об этом сообщила министр культуры России Ольга Любимова.
По словам главы ведомства, здание было отреставрировано в 2022-2024 года, к концу года планировалось завершить реставрацию художественного полотна и переднего плана Панорамы.
«То, что случилось сегодня, отбросило нас назад, но одно можно сказать точно: Севастополь не раз подвергался атакам, но всегда возрождался, и мы снова сделаем всё возможное и от нас зависящее для восстановления музея и его уникального исторического наследия», — говорится в сообщении министра, опубликованном в MAX.
Ранее глава Севастополя Михаил Развозжаев сообщил, что в результате атаки ВСУ панорама «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.» оказалась практически уничтожена.
Об этом сообщила министр культуры России Ольга Любимова.
По словам главы ведомства, здание было отреставрировано в 2022-2024 года, к концу года планировалось завершить реставрацию художественного полотна и переднего плана Панорамы.
«То, что случилось сегодня, отбросило нас назад, но одно можно сказать точно: Севастополь не раз подвергался атакам, но всегда возрождался, и мы снова сделаем всё возможное и от нас зависящее для восстановления музея и его уникального исторического наследия», — говорится в сообщении министра, опубликованном в MAX.
Ранее глава Севастополя Михаил Развозжаев сообщил, что в результате атаки ВСУ панорама «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.» оказалась практически уничтожена.
Фото: пресс-служба Минкультуры России