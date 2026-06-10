Самарский театр «Мастерская» представит «Леди Макбет» на «Театральном бульваре»

Самарский театр «Мастерская» выступит на столичном фестивале «Театральный бульвар» со спектаклем «Леди Макбет».



Постановка, созданная по мотивам очерка Николая Лескова «Леди Макбет Мценского уезда», будет представлена 13 июня на сцене амфитеатра на Покровском бульваре. Московским зрителям покажут историю купчихи Катерины Измайловой, чья безудержная страсть к приказчику Сергею оборачивается чередой преступлений и трагической развязкой.

Фото предоставлено организатором

«Меня интересовали тема предательства, тема прощения, но, пожалуй, больше всего — тема прощания. Еще вопрос — почему зрители любят жестокость? Я очень долго считала, что это не так, боролась, протестовала... А потом жизнь показала, что это — так...» — рассказала режиссер спектакля Ирина Кондрашова.Постановка была отмечена профессиональным жюри: спектакль признан лучшим в году на Губернском конкурсе «Самарская театральная муза». В постановке заняты артисты театра «Мастерская» — Надежда Ходенкова, Андрей Галкин, Вероника Мокшина, Кирилл Машкин, Антонина Пискаева, Вадим Вишневский и другие.