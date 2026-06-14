Путин поздравил с юбилеем актрису Елену Сафонову

Президент России Владимир Путин поздравил заслуженную артистку Елену Сафонову с днем рождения. 14 июня актрисе исполнилось 70 лет.

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Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.Глава государства отметил, что артистка внесла большой вклад в развитие российского кинематографа, создала яркую палитру запоминающихся женских образов.«Ваше актёрское мастерство, исполнительский талант, верность искусству и избранной профессии пользуются широким признанием коллег и многочисленных зрителей, служат достойным примером для молодого поколения артистов», — говорится в телеграмме.Президент пожелал Елене Сафроновой здоровья, вдохновения и благополучия.Елена Сафонова окончила в 1981 году Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии (ЛГИТМиК), работала в Академическом драматическом театре имени В. Ф. Комиссаржевской. Дебют артистки в кино состоялся в 1974 году в фильме «Ищу мою судьбу». В 1986-м Сафонова стала актрисой киностудии «Мосфильм». В фильмографии артистки более 110 картин, среди которых «Сваты», «С чего начинается Родина», «Женская собственность», «Грозный папа», «Зимняя вишня», «Поклонник», «Чужой звонок» и другие фильмы.