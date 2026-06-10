Стала известна дата выхода в прокат полнометражного мультфильма «Малуша и заколдованный царевич»

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Как сообщили в пресс-службе «Союзмультфильма», дистрибьютором фильма выступит «Атмосфера кино».Лента станет первым российским проектом, выполненным в инновационной технике «живописное 3D». Сюжет рассказывает о смелой девочке Малуше, хранительнице леса, которой предстоит снять проклятие с заколдованного царевича. Герои отправятся в опасное путешествие, чтобы спасти не только царевича, но и целое царство.Создатели подчеркнули, что в российском полнометражном анимационном кино технику «живописное 3D» применили впервые. Для достижения визуального эффекта, напоминающего полотна русских художников, команда разработала собственные плагины и технические инструменты. При подготовке фильма авторы провели масштабное исследование культуры и быта Древней Руси. Художники изучили более трех тысяч референсов, включая архитектуру, костюмы, орнаменты, предметы быта и боевое снаряжение. Кроме того, съемочная группа посетила музеи и исторические объекты — памятники деревянного зодчества в Суздале, музей-заповедник «Абрамцево» и дом-мастерскую художника Виктора Васнецова.